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अच्छी खबर:रामगढ़ में ट्रॉमा सेंटर का निर्माण पूरा, अगले सप्ताह हैंड ओवर

रामगढ़5 घंटे पहले
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  • 1 करोड़ 20 लाख की लागत से बना है सेंटर, दुर्घटना में घायलों को मिलेगी आपातकालीन सुविधा

रामगढ़-रांची फोरलेन के कांकेबार में अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर का निर्माण किया गया है। इस केयर सेंटर में सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले मरीजों को व्यापक आपातकालीन चिकित्सा सुविधा मिलेगी। चुटूपालू घाटी में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर घायलों को तत्काल इलाज को लेकर ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कराया गया है। ताकि, गंभीर रूप से घायलों की जान बचाई जा सके। इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग रांची की ओर से निर्माण कराया गया है। इसके निर्माण में एक करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए गए हैं।

ट्रॉमा सेंटर में उपकरण उपलब्ध कराने की तैयारी में जुटा है विभाग

स्वास्थ्य विभाग रामगढ़ की ओर से ट्रॅामा सेंटर में उपचार के उपकरणों की उपलब्धता की तैयारी शुरु कर दी है। इस संबंध में विभाग के अधिकारियों ने संबंधित सचिव से मुलाकात कर चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने की मांग की है। ताकि, जल्द ही ट्रॉमा सेंटर को चालू किया जा सके।

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