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निरीक्षण:डीसी ने करमा प्रोजेक्ट का किया निरीक्षण जीएम से मांगी कोयला वाहनों की सूची

कुजू2 घंटे पहले
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  • खुली खदान की सुरक्षा, लोकल सेल के कोयले की ढुलाई की जानकारी ली

रामगढ़ उपायुक्त संदीप कुमार सिंह गुरुवार को सीसीएल करमा परियोजना का अधिकारियों के साथ औचक निरीक्षण किया। मौके पर एसडीएम कृतिश्री, डीटीओ सौरभ प्रसाद एसडीपीओ अनुज उरांव, मांडू सीओ राकेश श्रीवास्तव सहित कुजू महाप्रबंधक एसके सिंह मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने सीसीएल के अधिकारियों से परियोजना की खुली खदान, सुरक्षा व्यवस्था, लोकल सेल एवं साइडिंग के तहत भेजे जाने वाले कोयला ढुलाई संबंधित वजन घर व उसके व्यवस्था, लोकल सेल से जुड़े डीओ धारकों के अधिकृत लिफ्टरोें के बारे में विस्तृत जानकारी ली।

साथ ही महाप्रबंधक से कुजू क्षेत्र अंतर्गत चलने वाले वाहनों की सूची देने का निर्देश दिया। बाद में उन्होंने मौके पर मौजूद परियोजना पदाधिकारी आनंद मोहन से खुली खदान के चारों ओर लगाए गए वॉलगार्ड, खदान की सुरक्षा में लगे सुरक्षा प्रहरियों की संख्या सहित लोकल सेल में ट्रकों से अवैध वसूली पर चर्चा की। मौके पर कुजू ओपी प्रभारी अजीत कुमार भारती, संजय सिंह, जयप्रकाश कुमार, हेमंत सिंह, राजकुमार मौजूद थे।

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