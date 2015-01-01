पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

जुर्माना:अस्पताल में तोड़फोड़, हंगामा पुलिस के आने पर मांगी माफी

रामगढ़2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • बाद में तोड़-फोड़ के एवज में परिजनों ने भुक्तभोगी डॉक्टर को 35 हजार रुपये जुर्माना दिया

मदर चाइल्ड हेल्थ केयर डॉ सांत्वना शरण के अस्पताल में भर्ती नवजात के परिजनों ने जमकर उत्पात मचाया। अस्पताल में तोड़-फोड़ किया। बाद में अस्पताल के निदेशक डॉ सुधीर आर्या ने घटना की सूचना एसपी प्रभात कुमार को दी। इसके बाद रामगढ़ पुलिस ने पहुंचकर कर मामले की छानबीन की। इस क्रम में पाया कि किसी ने बरकाकाना निवासी अनुज कुमार भूषण के अस्पताल में भर्ती नवजात की तबीयत बिगड़ने की अफवाह पर हंगामा हुआ। जब डॉक्टर सांत्वना शरण ने पुलिस को हंगामा मचाने वालों के खिलाफ लिखित आवेदन दिया। इसपर पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने लगी , तो वे अपनी गलती स्वीकारते हुए माफी मांगने लगे।

बाद में तोड़-फोड़ के एवज में परिजनों ने भुक्तभोगी डॉक्टर को 35 हजार रुपये जुर्माना दिया। डॉ सांत्वना शरण व डॉ सुधीर आर्या ने बताया कि बरकाकाना की महिला का चार दिन पूर्व सिजेरियन हुआ था। बच्चे को ज्वांइट्स की शिकायत थी। बच्चे की तबीयत बिगड़ने की अपफवाह पर परिजनों ने हंगामा किया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें