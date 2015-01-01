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आवेदन:आतंकी घटनाओं पर पीड़ितों के आश्रितों को मिलेगा आरक्षण

रामगढ़एक घंटा पहले
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  • एमबीबीएस में प्रवेश के लिए आवेदन मांगे गए

केंद्र सरकार ने आतंकी हमलों के शिकार परिवार के आश्रितों-बच्चों को बड़ी राहत दी है। अब उनको एमबीबीएस और बीडीएस प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा नीट-2020 में कोटा मिलेगा। ताकि उनका इन चिकित्सकीय पाठ्यक्रमों में एडमिशन हो सके। यह कदम 2020-21 शैक्षणिक वर्ष के लिए लागू होगा।

ये सीटें मेडिकल प्रवेश के लिए सीटों के केंद्रीय पुल से होंगी। सरकार ने ऐसे परिवारों से आवेदन मंगाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकवाद के शिकार हुए लोगों के जीवनसाथी और बच्चों से केंद्रीय पूल के तहत एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन मांगे हैं। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को भेजे एक पत्र में आतंकवाद के शिकार हुए लोगों के जीवनसाथी और बच्चों के लिए केंद्रीय पूल से एमबीबीएस और बीडीएस की सीटें आवंटित करने के बारे में जानकारी दी। चयन नीट में अभ्यर्थी द्वारा हासिल अंकों और आवश्यक शैक्षणिक योग्यता हासिल करने के आधार पर होगा। इधर लोगों ने इस फैसले पर हर्ष व्यक्त किया है।

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