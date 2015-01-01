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आंदोलन की चेतावनी:योजनाओं में दिव्यांगों को नहीं मिल रही प्राथमिकता : संघ

रामगढ़4 घंटे पहले
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नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी काे मांग पत्र सौंपते लोग।
  • दिव्यांग संघ ने नप के कार्यपालक पदाधिकारी को बताई समस्याएं

झारखंड दिव्यांग संघ जिला इकाई का प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को जिलाध्यक्ष अतहर अली के नेतृत्व में नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी से मिला। कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में दिव्यांगों को प्राथमिकता नहीं मिल रही है। कहा कि विभाग जब भी नियुक्ति निकालती है तो कुल रिक्त पद 5% आरक्षण दिव्यांगों को मिलता है। लेकिन रामगढ़ नगर परिषद द्वारा लगातार इसका उल्लंघन किया जा रहा है।

भविष्य में 154 कर्मचारी नियुक्ति उसका 5% लगभग 8 सीट योग्य दिव्यांग जनों की नगर परिषद रामगढ़ में नियुक्ति करने का अवसर है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 3700 लाभुकों को आवास दिया गया है। इसमें 5% के आधार पर 170 योग्य दिव्यांगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने का आग्रह किया।

अभी तक केवल 12 दिव्यांगों को योजना का लाभ मिलने की बात कही। शेष बचे 158 लोगों को योजना का लाभ जल्द दिलाने की मांग की। दिव्यांगों की मांगों पर 26 नवंबर तक विचार नहीं होने की स्थिति में अनिश्चितकालीन धरना की बात कही। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी नगर परिषद रामगढ़ के पदाधिकारियों पर होगी।

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