पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

हंंगामा:किन्नरों ने पैसों के लिए बाइक के शोरूम में जमकर मचाया उत्पात

रामगढ़3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • 51 सौ रुपए की मांग पर कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की

त्योहार के मौसम में किन्नरों ने गुरुवार को नयीसराई स्थित बुलेट बाइक के शोरूम आंजनेय ऑटोमोबाइल्स में दो घंटे से ज्यादा समय तक जमकर उत्पात बचाया। शोरूम के संचालक के गोविंद मेवाड़ के अनुसार चार-पांच की संख्या में किन्नर दोपहर उनके शोरूम में प्रवेश किया। इसके बाद किन्नर 51सौ रुपये की मांग करने लगे। जब कर्मचारियों ने किन्नरों को ऐसा करने से मना किया तो वे कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार व मारपीट भी किया।

इतना ही नहीं किन्नरों ने महिला-पुरुष ग्राहकों के सामने अभद्रता का परिचय देते हुए अपने कपड़े तक उतार डाले। शोरुम के कर्मचारियों ने रामगढ़ थाने में भी इसकी जानकारी दी। लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। बाद में शोरूम के कर्मचारियों ने 2100 रुपये किन्नरों को देकर अपना पिंड छुड़ाया। किन्नरों के इस हरकत से दीपावली व धनतेरस के बाजार में व्यवसायियों के बीच दहशत का माहौल बन गया है। व्यवसायियों ने पुलिस अधीक्षक से किन्नरों के इस हरकत पर रोक लगाने की मांग की है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें