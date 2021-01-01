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मिसाल:मजदूर बने किसान, खेताें में लहलहा रही स्ट्राॅबेरी की फसल

कुजू7 घंटे पहले
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  • लॉकडाउन में बदल डाली जिंदगी, दिल्ली-पंजाब आदि से लाैटे मजदूर अब गांव में कर रहे जमकर खेती

लॉकडाउन से मिली सीख और सबक से परदेश कमाने गए कई लोग गांव छोड़कर फिर प्रदेश कमाने नहीं जाना चाहते। लाॅकडाउन के बाद जब वे लाैटे हैं ताे फिर यहीं रहकर कुछ काम करना चाहते हैं। वे अपनी माटी, अपने खेत को जोत कोड़ कर अपनी जीविकोपार्जन में जुटे हैं। मजदूर से अब वे किसान बन गए हैं।

अब क्षेत्र के आसपास के गांव, खेत-खलिहानों में उनके दम पर हरियाली दिख रही है। कोई मिर्च के पौधे लगा रहा है तो कोई बैंगन और काेई टमाटर के। किसी के खेतों में सरसों के पीले फूल लहलहा रहे हैं तो कोई तरबूज और पपीते की खेती में जुटा है। बंजर पड़ी खाली जमीन को छोड़कर शहर गए कई लोग अपनी ही जमीन पर खेतीबाड़ी कर रहे हैं।

स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं मुरपा के किसान

मुरपा के रहने वाले केदार पटेल, परमेश्वर पटेल और शंभू पटेल ने अपनी खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की है। अपने खेतों में रामगढ़ से 1000 स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाकर उन्होंने अपने खेत में लगाया है। इन दिनों स्ट्रॉबेरी तैयार है। वे बताते हैं कि खेत से ही स्ट्रॉबेरी हाथों हाथ बिक जा रही है।केदार ने बताया कि वे अपने खेत में करीब 1 एकड़ जमीन में तरबूज लगा चुके हैं। अन्य हिस्सों में मिर्च, बैंगन, टमाटर, लहसुन आदि के पौधे लगे हैं। वे बताते हैं कि अपने परिवार के संग खेती कर उन्हें अच्छी आमदनी हो रही तो भला क्यों दूसरी जगह पर कमाने जाए।

फूलों की खेती पर भी जोर

क्षेत्र के कई किसान अपनी परंपरागत खेती को छोड़कर इन दिनों गेंदा गुलाब की खेती पर जोर दे रहे हैं। सब्जी की खेती करने वाले रामप्रसाद महतो ने अपनी नजरिया बदल फूलों की खेती कर रहा हैं। वे बताते हैं कि उन्हें शादी-ब्याह के सीजन में गुलाब और गेंदा की खेती से अच्छी आमदनी हुई है।

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