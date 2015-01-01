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गोला प्रखंड का मामला:जमीन विवाद में मारपीट 17 लोगों पर प्राथमिकी

मगनपुर4 घंटे पहले
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प्रखंड क्षेत्र के सोसोकला गांव में बुधवार को जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी। जिसमें दोनों पक्षों से छः लोग घायल हो गए थे। दोनों पक्षों ने थाने में आवेदन देकर अपने अपने विपक्ष पर कार्रवाई करने की मांग की थी। जिसमें पुलिस कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों से 17 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है।

प्रथम पक्ष के चेतलाल करमाली, लगनु करमाली, भैरो करमाली, सगनु करमाली, संजय करमाली सभी सोसोकला निवासी पर केस दर्ज किया गया है। वहीं दूसरे पक्ष से राही चौधरी, गोपाल चौधरी, लक्ष्मण चौधरी, नावा चौधरी, ब्रजमोहन चौधरी, सेठो चौधरी, भाकुर चौधरी, प्रिया चौधरी, खोखा चौधरी, किशुन चौधरी और सुकरी देवी सभी सोसोकला निवासी पर केस दर्ज किया गया है।

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