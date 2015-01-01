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कार्यक्रम:कैथा में पीएम आवास योजना का गृह प्रवेश

रामगढ़4 घंटे पहले
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नगर परिषद रामगढ़ द्वारा वार्ड नंबर 26 में गुरुवार को गृह प्रवेश का आयोजन हुआ। इसमें बतौर मुख्य अतिथि वार्ड पार्षद देवधारी महतो उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि अपने वार्ड क्षेत्र में सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से करवा रहा हूं। इसका परिणाम भी समय-समय पर देखने को मिलता है।

कहा कि आने वाले समय में वार्ड क्षेत्र में शत-प्रतिशत लोगों को पक्का मकान दिलाने की कोशिश करुंगा। मौके पर सिटी मैनेजर प्रीतम कुमार, कोऑर्डिनेटर राहुल आनंद, साइट इंजीनियर शशि प्रकाश, राजन कुमार ठाकुर, सुभाष कुमार आदि मौजूद थे।

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