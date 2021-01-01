पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

हड़ताल:न्यूनतम मजदूरी के लिए भूख हड़ताल शुरू

सिरका5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • बाध्य होकर 10 सूत्री मांगों को लेकर फिर दुबारा भूख हड़ताल पर बैठ गए

झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड हेसला प्रबंधन से न्यूनतम मजदूरी और फैक्ट्री से फैल रहे प्रदूषण के सवालों को लेकर मांग पूरी नहीं होने पर अभय कुमार साहनी बुधवार से सुभाष चौक के समीप भूख हड़ताल पर दूसरी बार पुनः बैठ गए। समाजसेवी अभय साहनी ने बताया कि अरगड्डा मोड़ पर 6 से 18 जनवरी तक भूख हड़ताल पर रहने के बाद जिला प्रशासन ने 15 दिनों के अंदर झारखंड इस्पात प्रबंधन से वार्ता करा कर रास्ता निकालने की बात कही थी।

लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद बाध्य होकर 10 सूत्री मांगों को लेकर फिर दुबारा भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। मांगों को लेकर एसडीओ रामगढ़ को पत्र सौंपा गया हैं। जिसमें प्रदूषण यंत्र लगाए जाने, मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिलने, वेतन बैंक खाते में भेजने आदि शामिल है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser