पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई:होटल से अवैध अंग्रेजी शराब जब्त, संचालक गिरफ्तार

मगनपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • रजरप्पा के होटल में कई ब्रंड के शराब मिले

मुख्यालय डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में मंगलवार की रात गोला पुलिस ने छापेमारी कर थाना क्षेत्र के हेंसापोड़ा रजरप्पा स्थित ऋतुराज होटल से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब जब्त किया है। वहीं होटल संचालक महेश प्रसाद को भी गिरफ्तार किया गया है। होटल संचालक पर थाना में अवैध शराब का कारोबार करने के आरोप में मामला दर्ज कर बुधवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। बताया गया कि पुलिस को मिली सूचना पर नाटकीय तरीके से होटल में छापेमारी की गई।

होटल से सिग्नेचर, ब्लेंडर प्राइड, बकाडी लेमन, मैजिक मोमेंट, स्ट्रेलिग रिजर्व, इम्पेरियल ब्लू, रॉयल स्टेग, बीयर की पेटियां और महंगी विदेशी शराब की पेटियां जब्त की गई। पुलिस की कार्रवाई के बाद यहां के छोटे-छोटे होटल संचालकों में हड़कंप है। बताया जाता है कि रजरप्पा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से शराब का धंधा बेखौफ चलाया जा रहा था। अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस की पैनी नजर से कारोबारियों के पसीने छूट रहे हैं। बताया गया कि पुलिस मामले को गंभीरता से ले रही है। जब्त शराब का मूल्यांकन किया जा रहा है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकिसानों पर देशी-विदेशी सेलेब्स भिड़े, देश के 30 करोड़ लोगों में एंटीबॉडी और इतिहास रच सकती है टीम इंडिया - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser