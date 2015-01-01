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मांग:खेलों को बढ़ावा देने के लिए कमल क्लबों को दिए जाएंगे पैसे: ब्रह्मदेव

रामगढ़4 घंटे पहले
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  • जिला परिषद अध्यक्ष ब्रह्मदेव महतो ने दी जानकारी

कमल क्लबों को एक सप्ताह में राशि मिलेगी। इसे लेकर जिला परिषद अध्यक्ष ब्रह्मदेव महतो ने पहल की है। उन्होंने जिला खेल पदाधिकारी अविनेश त्रिपाठी से वार्ता की। जल्द ही कमल क्लबों को राशि देने की बात कही। जिला परिषद अध्यक्ष ने पत्रकारों को बताया कि जिला स्तरीय कमल क्लब को एक लाख रुपए, प्रखंड स्तरीय कमल क्लब को 50 हजार रुपए, पंचायत स्तरीय कमल क्लब को 25 हजार रुपए दिया जाना है। पूर्व की सरकार में ही राशि जिला को उपलब्ध कराया गया है।

लेकिन विभागीय उदासीनता के कारण कमल क्लब के खाते में राशि स्थानांतरण नहीं हो पाया। जबकि कमल क्लब के गठन को एक वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। बताया कि जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर कुल 94 कमल क्लब है । मौके पर दुलमी उप प्रमुख रिझु महतो, होन्हे मुखिया प्रतिनिधि बिहारी महतो, दयासागर महतो, मनोहर महतो, पंकज कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

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