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खुदकुशी:विवाहिता ने फांसी लगा कर की आत्महत्या

रामगढ़4 घंटे पहले
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रांची रोड में विवाहिता में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर शव परिजन को सौंप दिया। पुलिस ने मामले में यूडी केस दर्ज की है। पुलिस ने बताया कि 2 नवंबर की शाम करीब 4.30 बजे रांची रोड मरार के पेट्रोल पंप के पास रहने वाली रागिनी देवी (पति राकेश )ने अपने कमरे में पंखा में फांसी लगा ली। सूचना पर पुलिस कमरे का दरवाजा तोड़ कर अंदर गए तो देखा कि रागिनी फंदे पर लटकी हुई है।

इधर, मांडू में 40 किलो जावा महुआ नष्ट किया गया

अवैध महुआ शराब बनाने वालों के खिलाफ मांडू पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। इस क्रम में अभियान के दूसरे दिन पुलिस ने गुरुवार को गोविंदपुर के विभिन्न ठिकानों में छापेमारी कर करीब 40 किलो जावा महुआ को नष्ट कर दिया। वहीं शराब बनाने में उपयोग करने वाले विभिन्न बर्तनों को भी अभियान में थाना प्रभारी अखिलेश चौबे, पुअनि निर्मल उरांव, मनीष कुमार, सआनि रामानंद सिंह सशस्त्र बल के साथ मौजूद थे।

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