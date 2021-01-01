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पत्र भेजा:मर्चेंट नेवी का पता लगाने सांसद ने विदेश मंत्री को पत्र लिखा

कुजू2 घंटे पहले
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  • सांसद ने पूरे मामले को लिया संज्ञान में

हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा विगत 26 जनवरी से लापता मैरस्क लाइन शिपिंग कंपनी में कार्यरत मर्चेंट नेवी रजत कुमार के मामला संज्ञान में लिया है। रामानगर चतुर्वेदी कॉलोनी निवासी निवासी प्रदीप गुप्ता के पुत्र रजत कुमार के लापता होने को लेकर हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर को पत्र भेजा है। पत्र में उन्होंने कहा कि 14 नवम्बर 2020 को मुंबई स्थित मैरस्क लाइन शिपिंग कंपनी के लिरक्युन जहाज़ पर नियुक्ति हुई थी।

मालवाहक पानी जहाज दिनांक 26 जनवरी 2021 को सिंगापुर से हांगकांग की ट्रिप पर था। इस दौरान कंपनी के अधिकारियों द्वारा उनके पिता प्रदीप कुमार गुप्ता को ईमेल के माध्यम से सूचना दी गई कि आपके पुत्र लापता हो गया है। मामले को लेकर पीड़ित परिवार द्वारा रामगढ़ उपायुक्त तथा एसपी को भी आवेदन दिया गया है।

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