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प्रदर्शन:राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने दिया धरना

रामगढ़3 घंटे पहले
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राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के कार्यकर्ता ने गुरुवार को अनुमंडल भवन के समीप एकदिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने समाज के लोगों से हक और अधिकार के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। कहा कि एकजुटता के बिना अधिकार मिलना संभव नहीं है। इसके बाद जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को 12 सूत्री मांग पत्र प्रेषित किया गया। इसके माध्यम से अनुसूचित जनजाति के कॉलम से धर्म हटाने, फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी करने वाले सवर्ण जातियों को चिन्हित करने, निजी संस्थानों में भी प्रतिनिधित्व आदि मांग शामिल है।

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