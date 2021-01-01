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चुनाव:नईसराय अंजुमन कमेटी के सदर बने मो. सलीम खान, 15 वोटों से मिली जीत

रामगढ़7 घंटे पहले
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  • मतगणना के बीच 9 वोट तकनीकी खामियों के कारण रद्द

अंजुमन मिल्लत मुस्लेमीन नईसराय कमेटी का चुनाव रविवार को संपन्न हुआ। इसमें मो. सलीम खान ने 15 वोटों के अंतर से निकटतम प्रतिद्वंदी को हराया। सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया चली। इस दौरान 341 में 320 सदस्यों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। मतगणना के बीच 9 वोट तकनीकी खामियों के कारण रद्द हुई। इसमें मो. सलीम खान को 163 और फारुक अली को 148 वोट मिला।

इस प्रकार मो. सलीम खान 15 वोटों से जीत दर्ज कर सदर पद पर निर्वाचित हुए। निष्पक्ष चुनाव के लिए सात सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। इसमें हाजी समीम, मो. इम्तियाज, मो. खुर्शीद, मो. आजाद खान, हसनैन अहमद, मो. सोनू और सरवर हुसैन शामिल थे। सदर निर्वाचित होने के बाद मो. सलीम खान ने सभी का आभार जताया। साथ ही पूरे समाज को एक साथ लेकर चलने की बात कही। वहीं मोहम्मद आसिफ इकबाल, निसार अहमद, मोहम्मद इसराइल, मोहम्मद जमाल, जहीर अहमद, अब्दुल रज्जाक अंसारी, मोहम्मद फिरोज आदि ने बधाई दी।

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