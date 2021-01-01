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हादसा:कुजू फोरलेन पर बाइक के धक्के से सड़क पार कर रही वृद्धा की मौत

कुजू7 घंटे पहले
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  • चाय पीने के बाद महिला कर रही थी सड़क पार, हुआ हादसा

क्षेत्र के बोंगावार कोयरी खेत के समीप फोरलेन पर शनिवार को बाइक ने एक वृद्ध महिला को चपेट में ले लिया। घटना में गंभीर रूप से घायल महिला की माैत इलाज के दौरान हो गई। जानकारी के अनुसार घायल महिला को सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार पारो देवी (65 वर्ष) पति स्व रामेश्वर महतो कोयरी खेत के स्थित होटल में चाय पीकर सड़क पार कर रही थी।

इस दौरान अनियंत्रित ग्लैमर बाइक संख्या जेएच24सी-4152 ने पारो देवी को अपनी चपेट में ले लिया। पारो को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया, लेकिन परिजन पारो देवी का इलाज निजी अस्पताल में कराने के लिए ले गए। जहां चिकित्सकों ने पारो देवी को मृत घोषित कर दिया।

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