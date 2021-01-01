पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

ठगी:कोड बताने पर खाता से कट गए एक लाख रुपए

रामगढ़2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • इस पर केयर सेंटर से व्यक्ति ने कहा कि पेमेंट वापस आपके खाता में चला जाएगा

शहर के विकास नगर के रानीबागी के शिक्षक कॉलोनी निवासी सिधेश कुमार सिंह ने थाना में आवेदन देकर ठगी की शिकायत दर्ज कराई है। इसमें, उन्होंने कहा कि 31 जनवरी को अपने दोस्त को गुगल पे से 3 हजार रुपए पेमेंट किया था। लेकिन, उसके अकाउंट में पेमेंट नहीं पहुंचा।

इसकी जानकारी लेने के लिए गुगल पर कस्टमर केयर सर्च किया और उस नंबर फोन कर पेमेंट नहीं पहुंचने की शिकायत की। इस पर केयर सेंटर से व्यक्ति ने कहा कि पेमेंट वापस आपके खाता में चला जाएगा। इसके लिए आपके मोबाइल पर कोड नंबर जाएगा, उसे बताए। इस कोड नंबर बताते ही सिधेश सिंह के बैंक खाता से 99 हजार 712 रुपए का बैलेंस कट गया। इस ठगी की थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकिसानों पर देशी-विदेशी सेलेब्स भिड़े, देश के 30 करोड़ लोगों में एंटीबॉडी और इतिहास रच सकती है टीम इंडिया - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser