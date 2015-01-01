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क्राइम:बाहरी बताकर कुष्ठ रोगी के साथ मारपीट

रामगढ़4 घंटे पहले
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शहर के पारसोतिया के पारेबस्ती गढ़बांध निवासी कुष्ठ रोगी विनय कुमार रवानी ने रामगढ़ थाना में आवेदन देकर मारपीट करने का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज कराई है। इसमें, उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी घरेलू काम कर उनका खर्च उठाती है। वे खुद कुष्ठ रोग से ग्रसित होने के कारण भीख मांगते है। इस बीच 11 नवंबर की रात्रि 8 बजे पड़ोसी बालेश्वर करमाली के दोनों बेटों ने मेरे और पत्नी कांति देवी के साथ बाहरी बताकर असहनीय निर्ममता से मारपीट किया। दोनों ने बिहार वापस भगा देने की धमकी दी।

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