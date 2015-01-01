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शिक्षा में साैदेबाजी:पत्नी को बीमा पॉलिसी दिलाने शिक्षकों पर दबाव बनाते थे पतरातू के बीईईओ, शिकायत पर शिक्षा निदेशक ने किया सस्पेंड

रामगढ़एक घंटा पहले
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बीईईओ राजेंद्र प्रसाद शर्मा
  • बरकाकाना के सहायक शिक्षक बीरेंद्र मेहता ने की थी कंप्लेन, बर्खास्तगी प्रक्रिया शुरू

जिनके हाथाें में शिक्षा व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी है, वही साैदबाजी में लगे हैं। रामगढ़ जिला में गुरुवार को एक ऐसे ही मामले का खुलासा हुआ। पतरातू के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी (बीईईओ) राजेंद्र प्रसाद शर्मा अपनी पत्नी नीमा देवी काे बीमा पाॅलिसी दिलाने के लिए शिक्षकाें पर दबाव बनाते थे। उनके दबाव में 50 शिक्षकाें ने बीमा कराया। मध्य विद्यालय बरकाकाना के सहायक शिक्षक बीरेंद्र कुमार मेहता की शिकायत पर जांच हुई ताे मामला सही पाया गया।

प्राथमिक शिक्षा निदेशक भुवनेश प्रताप सिंह ने बीईईओ को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। उनकी बर्खास्तगी की विभागीय प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसे भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला मानते हुए बीमा कराने वाले 50 शिक्षकाें काे भी दाेषी माना गया है। उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। इनमें से 44 शिक्षकाें काे शाेकाॅज करते हुए उनके वेतन राेकने का आदेश दिया गया है।

अन्य 6 शिक्षकाें पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। एसीबी से भी जांच की अनुशंसा की गई है। बरकाकाना के सहायक शिक्षक बीरेंद्र कुमार मेहता पर भी बीईईओ ने बीमा कराने का दबाव बनाया था। बीरेंद्र ने इसकी शिकायत प्राथमिक शिक्षा निदेशक से की थी।

पत्नी भारती एक्सा जीवन बीमा की एजेंट

पतरातू बीईईओ की पत्नी नीमा देवी भारती एक्सा जीवन बीमा की एजेंट है। बीईईओ वेतन जारी करने से पहले शिक्षकों पर पत्नी को पॉलिसी देने का दबाव बनाते थे। पत्नी को पॉलिसी देने वाले शिक्षकों काे ही वेतन भुगतान होता था। अभी तक की जांच में पाया गया कि जिले के 50 शिक्षकाें ने उनसे पाॅलिसी कराई। अभी अन्य शिक्षकाें की भी विभागीय जांच की जा रही है। अनिल खलखो, राममनी विश्वकर्मा, सुजीत कुमार मंडल, देवी दयाल पाठक, सरस्वती कुमारी, एडलीना नाग आदि शिक्षकाें ने बीमा कराया है। जांच होने तक शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है।

बीईईओ पर लापरवाही के 6 आराेपाें की भी जांच

पत्नी काे बीमा पाॅलिसी दिलाने के अलावा राजेंद्र प्रसाद शर्मा पर लापरवाही के 6 अन्य आरोपाें की भी जांच हाे रही है। इसमें 2019 में नवनियुक्त शिक्षक-शिक्षिकाओ काे जिला कार्यालय के आदेश के बाद भी बीमा कराने के बाद वेतन भुगतान करना, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग काे पीटीपीएस उच्च विद्यालय पतरातू रामगढ़ का रिपोर्ट ससमय उपलब्ध नहीं कराना, मध्याह्न भोजन योजना के तहत मासिक प्रतिवेदन समय पर न देना, अफसरों काे किसी भी जांच की रिपाेर्ट नहीं देना, महत्वपूर्ण बैठकों में समय पर नहीं आना शामिल है।

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