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विरोध:अधूरे वाटर फिल्टर प्लांट के उद्घाटन का विरोध, लोगों ने किया प्रदर्शन

घाटोटांड़2 घंटे पहले
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  • लइयो में करीब सात हजार लोगों के घरों में पानी आपूर्ति नहीं हो रही

मांडू प्रखंड की लइयो गांव के ग्रामीणों ने बुधवार को डीएमएफटी फंड से लइयो में निर्मित मेन वाटर फिल्टर प्लांट कोठियांटांड़ स्थल पर पहुंच कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने मंत्री, सांसद व विधायक के खिलाफ नारेबाजी की। यह प्रदर्शन ग्रामीणों ने पेयजल आपूर्ति विभाग द्वारा डीएमएफटी फंड से बने प्लांट और टंकी को चालू किए बगैर उदघाटन होने पर किया। इस मौके पर मदन महतो, बसंत महतो ने कहा कि वर्ष 2018-19 की डीएमएफटी फंड लगभग 6 करोड़ की लागत से वॉटर फिल्टर प्लांट और पानी टंकी का निर्माण लइयो में किया गया।

योजना से लइयो के विभिन्न टोला मुहल्ला में रहने वाले करीब सात हजार लोगों के घरों में पानी आपूर्ति किया जाना था। लेकिन अब तक एक भी घर को पानी के लिए कनेक्शन तक नहीं मिला। इस योजना के अंतर्गत कई काम अधूरे पड़े हैं। पानी आपूर्ति के लिए पाइपलाइन भी नही बिछाए गए हैं। पूर्व में ही महीने में लगने वाले पानी का बिल ग्रामीणों से तीन सौ दस रुपये ले लिया जा चुका है। उसके बावजूद सरकार ने उदघाटन कर दिया।

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