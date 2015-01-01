पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई:लाइन होटलों में छापेमारी कर शराब जब्त, 1 को जेल

रामगढ़4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

रामगढ़ पुलिस ने शहर के लाइन होटलों में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की। थाना के एसआई सोनू कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चुटूपालू के साईं बाबा होटल में छापेमारी कर अवैध शराब बरामद किया। पुलिस ने होटल के सोनू कुमार को गिरफ्तार किया। वहीं, पुलिस ने बताया कि फोरलेन बायपास के सुरेंद्र होटल, रोबिन होटल, विश्वकर्मा होटल, मां काली होटल के अलावा सम्राट सहित कई होटलों में छापेमारी की गई। वहीं, गोलपार में छापेमारी के दौरान 15 लीटर महुआ शराब व सवैयागढ़ा से 30 लीटर महुआ शराब को जब्त कर नष्ट किया गया। वहीं, अवैध शराब भट्ठी को तोड़ा गया। पुलिस ने छापेमारी में जब्त 18 बोतल मैक्डोवेल शराब के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबुजुर्ग ने फोन पर कहा- खाना तक नसीब नहीं, खुदकुशी कर रहा हूं; ASI ने 14 दिन घर खाना पहुंचाया - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें