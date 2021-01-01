पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

छापेमारी:शराब की री-बाॅटलिंग का खुलासा, एक गिरफ्तार

रामगढ़7 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • रविवार की शाम को सूचना मिलने पर नईसराय के थालसा होटल में छापेमारी की गई

रामगढ़ थाना पुलिस ने नईसराय में छापेमारी कर शराब की री-बाॅटलिंग करने के कारोबार का खुलासा किया है। वहीं, पुलिस ने शराब की बोतल, स्टिकर व अन्य सामान बरामद किया है और मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

थाना प्रभारी विद्या शंकर ने बताया कि रविवार की शाम को सूचना मिलने पर नईसराय के थालसा होटल में छापेमारी की गई। इस दौरान काफी मात्रा में री-बाॅटलिंग का सामान भी बरामद किया गया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser