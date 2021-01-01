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बैठक:ई- कल्याण पोर्टल पर छात्रवृत्ति के लिए कराएं रजिस्ट्रेशन

रामगढ़5 घंटे पहले
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  • जिला स्तरीय छात्रवृत्ति समिति की बैठक

समाहरणालय में बुधवार का जिला स्तरीय छात्रवृत्ति समिति की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता उपायुक्त संदीप सिंह ने की। इस दौरान जिला कल्याण पदाधिकारी रामेश्वर चौधरी ने उपायुक्त को रामगढ़ जिले के विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति निबंधन हेतु प्राप्त आवेदनों के संबंध में जानकारी दी गई। चौधरी ने उपायुक्त को बताया कि कुछ शैक्षणिक संस्थानों द्वारा अब तक ई-कल्याण के पोर्टल पर छात्रवृत्ति हेतु निबंधन नहीं कराया गया है।

उपायुक्त संदीप सिंह ने जिला कल्याण पदाधिकारी को जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करते हुए जल्द से जल्द सभी शैक्षणिक संस्थानों का पंजीकरण ई-कल्याण पोर्टल पर सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। मौके पर उप विकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा, सिविल सर्जन रामगढ़ डॉ एसपी सिंह, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी श्रीनिवास ओझा, जिला शिक्षा पदाधिकारी सुशील कुमार, जिला श्रम अधीक्षक दिगंबर महतो, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी शशांक शेखर मिश्र विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों सहित उपस्थित थे।

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