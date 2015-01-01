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मांग:संघर्ष मोर्चा ने जलाया उद्धव ठाकरे का पुतला

रामगढ़एक घंटा पहले
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  • अर्णब गोस्वामी को तत्काल रिहा करने की मांग की

किसान बेरोजगार संघर्ष मोर्चा ने शनिवार को छावनी परिषद मैदान से सुभाष चौक तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान सुभाष चौक पर महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का पुतला दहन किया गया। वहीं महाराष्ट्र सरकार होश में आओ, लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो आदि नारे लगाए गए। इस मौके पर किसान बेरोजगार संघर्ष मोर्चा केंद्रीय संयोजक पंकज महतो ने कहा की जिस प्रकार महाराष्ट्र सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है।

वह काफी निंदनीय है। अर्णब गोस्वामी को तत्काल रिहा करने की मांग की। ऐसा नहीं होने पर मोर्चा द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। मौके पर युवा नेता अमित गुप्ता, सूरज चंद्रवंसी, राव राम, ओमप्रकाश बेदिया, सूरज गुप्ता, राजा मुंडा, सोनू मुंडा, आनन्द कुशवाहा, गजानंद मुंडा, रंजन कुमार, शिवदेव कुशवाहा, अमित कुमार, पिंकू शर्मा, इमरान खान, आसुतोष चौधरी, अर्जुन यादव, धीरज सिंह, सनी करमाली, विवेक, रंजन कसेरा, अजित गुप्ता, अमित महतो, अरविंद आदि मौजूद थे।

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