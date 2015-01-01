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तबादला:एम किस्कू महिला थाना प्रभारी सौरभ बने भदानीनगर थानेदार

रामगढ़4 घंटे पहले
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एसपी प्रभात कुमार ने जिले के 6 पुलिस अवर निरीक्षक (एसआई) का स्थानांतरण कर पदस्थापन किया है। जारी आदेश के तहत मांडू थाना प्रभारी पुलिस अवर निरीक्षक अखिलेश चौबे को भुरकुंडा ओपी प्रभारी बनाया गया है। जबकि, रामगढ़ पुलिस केंद्र के पुलिस अवर निरीक्षक भरत पासवान को पतरातू थाना प्रभारी, महिला थाना की अवर निरीक्षक मेरीबिना किस्कू को महिला थाना प्रभारी, रामगढ़ थाना के पुलिस अवर निरीक्षक सौरभ कुमार को भदानीनगर ओपी प्रभारी, कुजू ओपी के पुलिस अवर निरीक्षक राजदीप कुमार को बासल थाना प्रभारी और रजरप्पा थाना के पुलिस अवर निरीक्षक शशि प्रकाश को मांडू थाना प्रभारी बनाया गया है।

एसपी ने इन सभी पुलिस अधिकारी को तत्काल प्रभाव के साथ योगदान देने के निर्देश दिए है। जबकि,भुरकुंडा थाना के पुलिस अधिकारी बालेश्वर सिंह को बालू ट्रैक्टर से सांठगांठ करने की शिकायत पर कार्रवाई लाइन हाजिर किया गया है।एसपी ने बताया कि जिले के किसी भी थाना व ओपी प्रभारी सहित पुलिस अधिकारियों का अवैध कारोबार से सांठगांठ की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

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