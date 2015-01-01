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कार्रवाई:58.25 रुपए किलो रामगढ़ थाना का स्क्रैप बिका

रामगढ़एक घंटा पहले
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  • एसपी बोले नीलामी के बाद स्क्रैप नहीं उठाने पर होगी एफआईआर, ब्लैक लीस्टेड भी किया जाएगा

एसपी प्रभात कुमार ने जिले के थाना व ओपी परिसर में वर्षों से पड़े क्षतिग्रस्त पुरानी बाइक, साइकिल, छोटे-बड़े वाहन और लोहा के सामानों के कबाड़ को हटाने के लिए नीलामी करा रहे है। इसके तहत शनिवार को रामगढ़ थाना परिसर में नीलामी कराई गई। यहां, एसपी प्रभात कुमार की मौजूदगी में 74 लोगों ने बोली लगाई। रामगढ़ के छतरमांडू निवासी लोकेश सिंह ने सभी कबाड़ बाइक, साइकिल, छोटे-बड़े वाहन व लोहा के सामानों की 58 रुपए 25 पैसा प्रतिकिलो के भाव में बोली लगाकर खरीदी।

ये सभी लावारिस गाडियां किसी कांड से संबंधित व किसी कांड में जब्त नहीं है, और वर्षों से थानाें में अनावश्यक रुप से पड़े थे। नीलामी के पहले लोगों ने बोली लगाने के लिए नकद 5 हजार रुपए जमा कर रजिस्ट्रेशन कराया। उच्चतम बोली लगाने में सफल होने पर राशि में समायोजित कर लिया गया। जबकि, शेष लोगों की जमा राशि को तत्काल वापस कर दिया। एसपी प्रभात कुमार ने कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ नीलामी कराई जा रही है। उन्होंनें कहा कि बोली लगाने के बाद सामानों का उठाव नहीं करने पर उस व्यक्ति विरुद्घ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। वहीं, राज्य में किसी भी नीलामी में भाग नहीं ले पाएगा और उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा।

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