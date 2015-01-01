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कोरोना काल:जिले में सात संक्रमित मिले, तीन ठीक हुए

रामगढ़एक घंटा पहले
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  • अबतक कोरोना से जिले में 23 लोगों ने जान गंवाई है

सैंपल जांच के क्रम में जिले में कोरोना के सात नये कोरोना संक्रमित मिले हैं। नये संक्रमितों में पतरातू चार, दुलमी एक और मांडू प्रखंड के दो संक्रमित शामिल हैं। जिसमें छह पुरुष और एक महिला हैं। वहीं इलाज के क्रम में तीन मरीजों का रिर्पोट निगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई है। जिसमें पतरातू प्रखंड के एक और रामगढ़ प्रखंड के दो व्यक्ति शामिल हैं। अबतक कोरोना से जिले में 23 लोगों ने जान गंवाई है।

नये संक्रमितों के मिलने के साथ ही जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 4033हो गई है। जिसमें73 कोरोना के केस एक्टिव हैं। अबतक कोरोना को लेकर जिले में 89835 लोगों का सैंपल जांच किया गया है। जिसमें 84293 लोगों का जांच रिर्पोट निगेटिव है। अभी वर्तमान में रामगढ़ शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना के 22, मांडू 17, गोला 21, पतरातू दस, चितरपुर दो और दुलमी प्रखंड में एक केस एक्टिव है।

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