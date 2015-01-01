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बेहतर काम करने वाले होंगे सम्मानित:शौचालय दिवस पर 19 तक चलेगा विशेष सफाई अभियान

रामगढ़4 घंटे पहले
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विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर पूरे राज्य में 12 से 19 नवंबर तक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसी क्रम में गुरुवार को कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता विभाग राजेश रंजन के निर्देश पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें जिला स्तर के पदाधिकारी, सभी प्रखण्ड समंवयक एवं सोशल मोबिलाइजर्स ने भाग लिया।

इस दौरान विश्वनाथ सोनी ने 12 से 19 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। अधिक से अधिक लोगो को इस अभियान से जोड़ने हेतु अपील की। अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले लोगों को समापन समारोह में सम्मानित भी किया जाएगा।

जागरूकता अभियान के अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर लोगों को व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक शौचालय एवं स्वच्छता के बारे में विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक करने की जानकारी दी गई। ग्रामीण स्तर पर स्वयं के शौचालय में श्रमदान कर स्वच्छता बनाए रखने के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा।

अपर समाहर्ता ने शनिचरा बाजार का किया निरीक्षण

अपर समाहर्ता जुगनू मिंज ने गुरुवार को बाजार टांड़ स्थित शनिचरा बाजार हाट परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उनके साथ अंचलाधिकारी भोला शंकर महतो के अलावे सीआई और राजस्व कर्मचारी भी शामिल थे।

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