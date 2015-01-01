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पूजा प्रारंभ:8 जगह स्थापित होंगी प्रतिमाएं, बंगाली टोला में 350 साल से पूजा

रामगढ़एक घंटा पहले
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  • लोहार टोला में ब्रिटिश शासन के समय कुटिया माचान बनाकर मां काली की प्रतिमा स्थापित कर पूजा प्रारंभ की गई थी

दीपावली पर कार्तिक अमावस पर मां काली की पूजा होगी। शहर में दो काली मंदिरों में सालों भर पूजा होती है। जबकि 8 जगहों पर प्रतिमा स्थापित कर काली पूजा की जाती है। इसे लेकर प्रतिमाएं बनाई जा रही है। वहीं, परंपरागत विधि विधान की पूजा की तैयारी शुरु कर दी गई है। शहर के बंगाली टोला में 350 वर्षों से काली पूजा होती आ रही है। पुजारी के11वीं पीढ़ी पूजा कर रही है। वहीं, इस टोला में बड़की के अलावा मंझली व छोटकी मां काली की भी प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाती है।

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