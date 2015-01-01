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नि:शुल्क जांच करा सकते हैं:आज सभी प्रखंडों में विशेष कोरोना जांच शिविर लगेगा

रामगढ़4 घंटे पहले
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रामगढ़ जिले को कोरोना मुक्त करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा 13 नवंबर को विशेष कोरोना जांच शिविर का आयोजन सभी प्रखंडों में किया जाएगा। इसके तहत रामगढ़ प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुराना सदर अस्पताल रामगढ़, सदर अस्पताल छत्तरमांडू रामगढ़, सीसीएल अस्पताल नईसराय रामगढ़, मांडू प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माण्डु, पंचायत भवन केदला दो नंबर, गोविंदपुर बिरहोर टोला, पतरातू प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पतरातू, पंचायत भवन लबगा, पंचायत भवन तालाटांड, चितरपुर प्रखंड के कुर्मी टोला चितरपुर पूर्वी, गोला प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला, हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर नेमरा, आंगनवाड़ी गंदौनिया, आंगनबाड़ी केंद्र कामता, दुलमी प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्र पंचा पोटमदगा दुलमी, आंगनबाड़ी केंद्र बेरवाकोचा कुल्ही, दुलमी में कोई भी कोरोना जांच करा सकता है।

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