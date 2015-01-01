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आक्रोश:अर्नब की गिरफ्तारी के विरोध में उद्धव का पुतला फूंका

रामगढ़3 घंटे पहले
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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पुतला दहन करते हिन्दू रक्षा दल के सदस्य।
  • भाजपा, विश्व हिंदू परिषद समेत कई दलों के कार्यकर्ताओं ने पत्रकार की गिरफ्तारी का किया विरोध

महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस द्वारा रिपब्लिक टीवी के संपादक सह पत्रकार अर्णब गोस्वामी के गलत तरीके से गिरफ्तारी का भाजपा, हिन्दू रक्षा दल सहित विभिन्न सामाजिक संगठन ने विरोध जताया है। विरोध जताते हुए भाजपा नेताओं ने गुरुवार की शाम जिलाध्यक्ष प्रवीण मेहता के नेतृत्व में सुभाष चौक से पंजाब पुस्तक भवन तक कैंडल मार्च निकाल कर महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के खिलाफ विरोध जताया।

वहीं हिन्दू रक्षा दल के सदस्यों ने गिरफ्तारी का विरोध जताते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का सुभाष चौक के समीप पुतला दहन किया। गिरफ्तारी का विरोध जताते हुए कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के इशारे पर मुंबई पुलिस ने पालघर कांड और ड्रग सिंडीकेट का उजागर करने वाले पत्रकार को अनैतिक और अमानवीय तरीके गिरफ्तारी किया। उन्होंने गिरफ्तारी का विरोध जताते हुए उन्हें अविलंब रिहा करने की मांग की।

कैंडल मार्च में मुख्य रूप से प्रदेश भाजपा कार्यसमिति सदस्य डॉ संजय सिंह, राजू चतुर्वेदी, रंजन फौजी, बिरसा हांसदा, रवींद्र शर्मा, राजीव रंजन प्रसाद, नमेंद्र चंचल, विजय जायसवाल, कमलनाथ चौधरी, धनंजय पूटस, विनोद मिश्रा ,संतोष साह, शिव कुमार महतो, सूर्यवंश श्रीवास्तव, सत्यजीत चौधरी, सुशांत पांडेय, पप्पू यादव, छोटू वर्मा,राजेश ठाकुर सहित कई भाजपा नेता व कार्यकर्ता शामिल थे।

वहीं पुतला दहन कार्यक्रम में हिन्दू रक्षा दल के संस्थापक दीपक मिश्रा, छोटू वर्मा,अजय कुमार, राहुल सिंह, शंकर यादव, अंशु पांडेय, हिमांशु श्रीवास्तव, कमलनाथ चौधरी,राहुल ठाकुर, अयोध्या वर्मा, विनोद कुशवाहा, सुधीर कुमार,आनंद पांडेय, नीतीश राम, राहुल रजक, विनोद कुमार, विशाल विश्वकर्मा, बॉबी गुप्ता सहित कई सदस्य शामिल थे।

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