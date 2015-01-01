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जश्न:त्योहारों पर अनाथ बच्चों में वीरांगना और क्षत्रिय महासभा ने बांटी खुशियां

रामगढ़4 घंटे पहले
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बच्चों के संग दीप जलाते वीरांगना व क्षत्रिय महासभा के सदस्य।
  • महिला सदस्यों ने बच्चों के साथ दीप जलाकर आतिशबाजी भी की

अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा व महिला महासभा ( वीरांगना ) के सदस्यों ने गुरुवार को ओंकार अनाथालय के बच्चों के संग दीपावली की खुशियां बांटी। इस दौरान वीरांगना और क्षत्रिय महासभा के सदस्यों ने अनाथालय के बच्चों के संग दीप जलाने के साथ-साथ आतिशबाजी का आनंद उठाया। वहीं सदस्यों ने बच्चों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए मिठाई के पैकेट दिये।

अनाथालय के बच्चों संग दीपावली मनाते हुए वीरांगना के फाउंडर अध्यक्ष पूनम सिंह ने कहा कि हम सब अपने परिवार और सगे संबंधियों के साथ तो उत्सव का आनंद लेते ही हैं। आज हम ऐसे बच्चे जो अपने परिवार व सगे संबंधियों से दूर हैं, वैसे बच्चों के साथ पारिवारिक व माता पिता के रूप में दिवाली मनाने का एक अलग आनंद का अनुभव हुआ।

दिवाली मिलन समारोह में मुख्य रूप से अध्यक्ष वैशाली सिंह, पूर्णिमा सिंह, फाउंडर अध्यक्ष पूनम सिंह, प्रमिला सिंह, अरुणा सिंह, पूजा सिंह, क्षत्रिय महासभा के सरोज कुमार सिंह, अखिलेश कुमार सिंह, अरविंद कुमार सिंह, बागीश कुमार सिंह, गुड्डू सिंह मिथिलेश सिंह, रत्नेश कुमार सिंह के अलावे कई सदस्य शामिल थे।

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