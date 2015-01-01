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प्रतिनियुक्त:विनय कुमार रामगढ़ और रघुनाथ गए रजरप्पा थाना

रामगढ़3 घंटे पहले
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  • एसपी ने की 7 एसआई और 1 एएसआई की पोस्टिंग

एसपी प्रभात कुमार ने 7 अवर पुलिस निरीक्षक(एसआई) व 1 सहायक अवर पुलिस निरीक्षक (एएसआई) की थानों में पोस्टिंग की है। इसमें, रामगढ़ पुलिस केंद्र से एसआई रघुनाथ सिंह को रजरप्पा थाना और पुलिस केंद्र रामगढ़ से एसआई विनय कुमार को रामगढ़ थाना में प्रतिनियुक्त किया गया है।

जबकि, पुलिस केंद्र रामगढ़ से एसआई मुराद हसन को बेस्ट बोकारो ओपी, एसआई ज्वाइदुल्लाह अंसारी को रजरप्पा थाना, एसआई शफीउल्लाह अंसारी को बासल थाना, पुलिस केंद्र रामगढ़ से एसआई चेतन कुमार की पतरातू थाना में प्रतिनियुक्ति की गई है।

वहीं, बासल थाना के एसआई दिवाकर तिवारी को बेस्ट बोकारो ओपी और रामगढ़ थाना से एएसआई मणिमोहन सिंह को पुलिस केंद्र रामगढ़ भेजा गया है। एसपी ने सभी पुलिस अधिकारियों को 24 घंटे के अंदर योगदान देने के निर्देश दिए है।

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