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मामला दर्ज:वार्ड पार्षद के पुत्र पर नाबालिग ने लगाया दुष्कर्म का आरोप, बाेली-वीडियाे भी बनाया

कुजू7 घंटे पहले
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  • दूसरी अाेर आरोपी के पिता ने पुत्र की गुमशुदगी का मामला कराया दर्ज

नगर परिषद क्षेत्र दिगवार वार्ड नंबर 4 के पार्षद कुलदीप प्रसाद के पुत्र रूपेश कुमार पर गांव के एक नाबालिग ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। नाबालिग ने युवक के विरुद्ध रविवार को कुजू ओपी में आवेदन दिया है। वह सातवीं कक्षा की छात्रा है। समाचार लिखे जाने तक आरोपी युवक पर मामला दर्ज नहीं हुआ था। पुलिस मामले को लेकर गंभीरता से जांच में जुटी है। जांच के बाद ही पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। पीड़िता ने कहा है कि गांव के ही वार्ड पार्षद कुलदीप कुशवाहा के बड़े पुत्र रूपेश कुमार ने मुझे अकेला पाकर शारीरिक संबंध बनाया।

साथ ही शारीरिक संबंध बनाते हुए वीडियो बनाया। कुकृत्य की जानकारी किसी को देने पर रूपेश ने वीडियो को सोशल मीडिया में डालने की धमकी भी दी। मैं उसके धमकी में आ गई। इसके बाद रमेश ने दवा खिलाकर लगातार मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया। गत 25 जनवरी की रात उसने शराब के नशे में मेरा घर पहुंचकर मेरे साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया, लेकिन मैने शोर मचाकर अपने परिजनों को बुलाया। इसके बाद वह किसी तरह भाग निकला। जब इसकी सूचना हमने रूपेश के पिता वार्ड पार्षद कुलदीप कुशवाहा को दी तो उन्होंने केस नहीं करने की बात कहते हुए कुछ दिनों का समय लिया और कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। लेकिन किसी तरह की कोई पहल नहीं हुई। 30 जनवरी को मेरे परिजन उसके आवास पहुंचे।लेकिन यहां कुलदीप कुशवाहा, ललिता देवी, चांदो महतो, मुकेश कुमार, अजय कुमार ने मेरे परिजनों के साथ मारपीट करते हुए धमकी दी। इससे हमारे परिवार काफी डरे सहमे हुए है। पीड़िता ने पुलिस से छानबीन कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। इधर आरोपी रुपेश के पिता कुलदीप कुशवाहा ने पुत्र गुमशुदगी को लेकर ओपी में आवेदन दिया है। इसमें उनके द्वारा कहा गया है कि 29 जनवरी की मध्य रात्रि बिना बताए घर से निकला है, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चल सका है।

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