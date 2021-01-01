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विरोध:श्रम कानूनों के खिलाफ मजदूरों ने किया जीएम कार्यालय पर प्रदर्शन

उरीमारी2 घंटे पहले
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  • प्रदर्शनकारियों ने कहा-केंद्र सरकार ने मजदूरों और किसानों के विरोध में काम किया

संयुक्त श्रमिक संगठन ने बुधवार को मजदूर और किसान बिल के खिलाफ सीसीएल बरका-सयाल महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शन के बाद मोर्चा के लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मजदूर बिल की प्रतियां जलाई। इस मौके पर मोर्चा के संयोजक विंध्याचल बेदिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने 44 श्रम कानूनों को 04 श्रम कानून में बदलाव कर मजदूर विरोधी कार्य किया है।

श्रम कानून श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़, नौकरी की सुरक्षा को खत्म करने, ट्रेड यूनियनों को बनाने, हड़ताल के अधिकार को खत्म करने और ठेकेदारों को लूट की छुट देने वाला कानून है। सीटू नेता बासुदेव साव ने कहा कि केंद्र सरकार मजदूर और किसान बिल लाकर हक और अधिकार को छिनना चाहती है। जिसे श्रमिक संगठन बर्दाश्त नही करेगी। केंद्र सरकार अविलंब मजदूर और किसान बिल को रद्द करे। अखिल झारखंड कोयला श्रमिक संघ केंद्रीय महासचिव सतीश सिन्हा ने कहा कि केंद्र सरकार व कोल इंडिया प्रबंधन मजदूरों के हक-अधिकार को छीनने में जुटी है।

पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का लगाया आरोप

सरकार लगातार श्रम कानूनों में संशोधन कर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के बरका सयाल क्षेत्रिय अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा गया कि किसान बिल और लेबर कोड बिल पूरे देश के लोगो के लिए खतरनाक हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता बासुदेव साव ने की। मौके पर संजय शर्मा, सतीश सिन्हा, अशोक शर्मा देवेंद्र सिंह, अर्जुन सिंह, जयनारायण बेदिया, उदय मालाकार, संजय वर्मा, संजय मिश्रा, नीलकंठ प्रसाद, भुन्नु सिंह, महेन्द्र सिंह, गोकुल प्रसाद, सुरेश प्रसाद, जेपीएन सिन्हा, अरूण कुमार, विनोद मिश्रा, सतीश सिंह, दशरथ सिंह, जगरनाथ पासवान, एतवा मुंडा, किरण कुमार, गोपाल यादव, सुदेश प्रसाद, कमलेश गुप्ता, बासदेव उरांव, चेतलाल राम, महेश हांसदा सहित दर्जनों लोग शामिल थे।

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