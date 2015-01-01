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अभियान:अवैध महुआ शराब भट्ठी ध्वस्त, एक गिरफ्तार

रमना2 दिन पहले
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  • लगभग डेढ़ क्विंटल जावा महुआ, शराब बनाने का उपकरण एवं भट्ठी को मौके पर ही विनष्ट कर दिया गया

अवैध महुआ शराब बनाने और बेचने के विरुद्ध थानेदार रणविजय सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने सोमवार की देर शाम छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान सदर पंचायत अंतर्गत चटनियां टोला निवासी मंदीश राम को 50 लीटर देशी महुआ शराब के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

वहीं लगभग डेढ़ क्विंटल जावा महुआ, शराब बनाने का उपकरण एवं भट्ठी को मौके पर ही विनष्ट कर दिया गया। जानकारी देते हुए थानेदार ने बताया कि अवैध शराब के धंधे जुड़े लोगों के विरुद्ध पुलिस की करवाई आगे भी जारी रहेगी।

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