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बैठक:रमना में सब्जी, चिकेन, मटन व मछली दुकान डाक बंगला पर लगाने का निर्देश

रमनाएक घंटा पहले
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  • इस बैठक के दौरान उन्होंने स्थानीय व्यवसायियों से रमना बाजार की समस्या और छोटी बड़ी गतिविधियों की जानकारी ली

रमना प्रखंड विकास पदाधिकारी हुलास महतो एवं पुलिस इंस्पेक्टर अशोक सिंह ने शनिवार को प्रखंड कार्यालय के सभागार में रमना के व्यवसायियों के साथ विभिन्न समस्याओं को लेकर बैठक की। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख मृत्युंजय सिंह ने की। प्रखंड विकास पदाधिकारी हुलास महतो, पुलिस इंस्पेक्टर अशोक सिंह एवं थाना प्रभारी रणविजय सिंह ने लोगों को सतर्क और जागरूक रहने की सलाह दी।

इस बैठक के दौरान उन्होंने स्थानीय व्यवसायियों से रमना बाजार की समस्या और छोटी बड़ी गतिविधियों की जानकारी ली। साथ हीं लोगों से राय भी जानने का प्रयास किया कि पब्लिक को पुलिस से क्या अपेक्षा है। मौके पर व्यवसायियों ने सर्वप्रथम शहर के मुख्य सड़क, रमना बजार, डंडई मोड़, विशुनपुरा मोड़, स्टेशन से लेकर हरि गणेश मोड़ तक लगने वाली जाम की समस्या को रखा और इसका निराकरण कराने की पहल करने की मांग की।

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