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प्रभार:प्रधानाध्यापक महेंद्र गुप्ता सेवानिवृत्त लक्ष्मी साहू होंगे प्रभारी प्रधानाध्यापक

रमना5 घंटे पहले
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  • इस विद्यालय का स्थापना 1992 में उस समय किया गया था

प्रखंड मुख्यालय स्थित बालिका उच्च विद्यालय रमना के प्रधानाध्यापक महेन्द्र प्रसाद गुप्ता ने 31 जनवरी को सेवानिवृत्त होने के बाद विद्यालय के वरीय शिक्षक लक्ष्मी साहु को प्रभारी प्रधानाध्यापक का प्रभार सौंपा। एक फरवरी से श्री साहु विद्यालय का कमान संभालेंगे। वहीं वरीय शिक्षक विनोद कुमार पांडेय प्रभारी सहायक प्रधानाध्यापक होंगे। इस विद्यालय का स्थापना 1992 में उस समय किया गया था। जब छात्राएं आठवीं के बाद पढ़ाई छोड़ दें रहीं थीं।

जिसके बाद रमना के रौनियार समाज के लोगों के सहयोग से महेंद्र प्रसाद गुप्ता ने इस विद्यालय की नींव को रखा। यह विद्यालय जैक रांची द्वारा स्थापना अनुमति प्राप्त एवं गैर अनुदानित है। इस विद्यालय को छात्राओं से मिले शिक्षण शुल्क के सहारे चलाया जा रहा है। इस विद्यालय से अभी तक करीब 13 हजार बेटियां मैट्रिक पास कर आगे की पढ़ाई कर रही हैं।

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