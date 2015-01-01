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सब्जी दुकान लगाने की अनुमति:रमना के पुराने बाजार में लगेगा सब्जी मार्केट

रमना2 दिन पहले
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ठेला व झुग्गी झोपड़ी दुकानदार संघ की मांग पर स्थानीय पुलिस प्रशासन ने पुरानी सब्जी बाजार में आवागमन बाधित न करते हुए सब्जी दुकान लगाने की अनुमति दे दी है। प्रखंड कार्यालय के सभागार भवन में बीडीओ हुलास महतो, थाना प्रभारी रणविजय सिंह, प्रमुख मृत्युंजय कुमार सिंह, जिला परिषद सदस्य अरविंद कुमार तूफानी, विधायक प्रतिनिधि पंकज कुमार सिंह एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष बलजीत सोनी सहित अन्य लोगों की बैठक बुधवार को किया गया।

जिसमें पूर्व में लिए गए निर्णय को संशोधित कर एन एच - 75 मुख्य सड़क जाम मुक्त रखने का फैसला बरकरार रखते हुए पुरानी सब्जी बाजार में दुकान लगाने की सहमति दे दी गई। बैठक में छठ महापर्व को लेकर सरकार द्वारा संशोधित गाइडलाइन के तहत छठ व्रतधारियों के बीच छ: फीट दूरी का पालन करने, मास्क का प्रयोग करने एवं तालाब और नदी में कुला गलती नहीं करने सहित कई निर्देश दिए गए।

साथ ही इस संबंध में लोगों को जागरूक करने का निर्णय भी लिया गया। लोगों को जागरूक करने के लिए थाना प्रभारी रणविजय सिंह को जिम्मेवारी सौंपी गई। वहीं सब्जी व अन्य लोगों को पुरानी सब्जी बाजार में दुकान लगाने के अनुमति मिलने पर ठेला, झुग्गी झोपड़ी संघ के अध्यक्ष अनुज कुमार ने सभी पुलिस प्रशासन सहित जनप्रतिनिधियों को बधाई दी है। मौके भाजपा नेता चंद्रिका प्रसाद गुप्ता, केदार प्रसाद गुप्ता एवं उमेश गुप्ता सहित कई लोग उपस्थित थे।

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