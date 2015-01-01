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धनतेरस:रंका में धनतेरस पर ऑफर की भरमार, जमकर हुई खरीदारी

रंका2 घंटे पहले
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धनतेरस पर सजाया गया हीरो शोरूम।

दीपावली और धनतेरस को लेकर आज से रंका अनुमंडल मुख्यालय के बाजारों में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। आज से धनतेरस शुरू होने की वजह से यहां के इलेक्ट्रॉनिक्स, दुपहिया वाहन एवं कपड़ों की दुकानों में लोगों की भीड़ नजर आ रही है वही धनतेरस को लेकर इन संस्थानों के द्वारा भी आकर्षक ऑफर भी दिए जा रहे हैं जिसको लेकर खरीदार इन संस्थानों में खींचे चले आ रहे हैं।

रंका हीरो शोरूम के प्रोपराइटर कृपाशंकर सिंह ने हीरो ग्लैमर, हीरो सुपर एवं सभी स्कूटर पर 21 सौ रुपये का डिस्काउंट का ऑफर किया है वहीं गिरवर सोनी की इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान एवं राकेश कुमार के इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद पर काफी छूट दी जा रही हैं जिसकी वजह से खरीदारी करने हेतु लोगों की भीड़ इन संस्थानों में जा रही है।

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