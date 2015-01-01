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कार्रवाई:पौने दो लाख के 159 किलो डोडा के साथ तस्कर गिरफ्तार

सिमरिया3 घंटे पहले
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प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते एसडीपीओ।

पुलिस ने गुरुवार को कुट्टी रेंगनियां जबड़ा गांव में छापेमारी कर एक तस्कर के साथ 1 क्विंटल 59 किलोग्राम डोडा बरामद किया है। पुलिस ने मौके पर से कुट्टी रगनियां जबड़ा गांव निवासी देवनाथ साव को गिरफ्तार किया है। बाकी अन्य दो तस्कर फरार हो गए। एक इंडिगो कार को भी जब्त कर लिया है। बरामद डोडा का मूल्य करीब पौने दो लाख रुपए है।

पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी वचन देव कुजूर ने प्रेसवार्ता कर बताया कि पुलिस अधीक्षक चतरा को गुप्त सूचना मिली थी कि एक लाल रंग की इंडिगो लावालौंग से जबड़ा की ओर आ रही है जिसमें अवैध अफीम का डोडा लदा हुआ है। सूचना पर टीम गठित की गई जिसने छापेमारी कर डोडा के साथ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पुंडरा के तेतर मोड़ स्थित जंग बहादुर के राशन दुकान से अवैध अंग्रेजी शराब व बियर की 24 बोतलें बरामद की है।

पुलिस दोनों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। अभियान में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के अलावा थाना प्रभारी गुलाम सरवर, अवर निरीक्षक कन्हैया यादव, सोनिया सोय, हवलदार सुनील उरांव, आरक्षी टिंकू मंडल, अभिजीत पांडेय, जितेंद्र यादव व गोपाल पासवान शामिल थे।

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