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खेलकूद:ट्रायल में 32 महिला और 32 पुरुष खिलाड़ियों का चयन

सिमडेगा5 घंटे पहले
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  • सिमडेगा के एस्ट्रटोर्फ स्टेडियम में सब जूनियर राष्ट्रीय हॉकी के लिए चयन ट्रायल किया

11वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2021 के लिए झारखंड महिला एवं पुरुष हॉकी टीम के चयन हेतु हॉकी झारखंड का खुली चयन ट्रायल एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम सिमडेगा में हुआ । इसमें झारखंड के सिमडेगा, गुमला, खूंटी ,रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम ,सरायकेला ,हजारीबाग, नवल टाटा हॉकी एकेडमी आदि जगह के महिला एवं पुरुष हॉकी खिलाड़ी भाग लिए ।खुला चयन ट्रायल में शामिल इन खिलाड़ियों का निबंधन कराने के बाद इनका आपस में मैच कराया गया और इनमें सर्वश्रेष्ठ 32- 32 खिलाड़ियों का चयन किया गया।

विशेष प्रशिक्षण शिविर में 18-18 खिलाड़ी झारखंड टीम के लिए चुने जाएंगे

इन 32 खिलाड़ियों का अब विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर इनमें से 18-18 बेहतर खिलाड़ियों को राष्ट्रीय सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता 2021 में झारखंड टीम के लिए खेलने का अवसर दिया जाएगा । इस चयन में हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोला नाथ सिंह, महासचिव श्री विजय शंकर सिंह, संयुक्त सचिव माइकल लाल उपस्थित थे । चयनकर्ता के रूप में मनोज कोनबेगी , दशरथ महतो जयदीप महाराणा, श्रीमती प्रतिमा वरवा,सुश्री तारिणी कुमारी , पनख्रसियुस टोप्पो, सुनील तिर्की शामिल थे। आयोजन को सफल बनाने मे हॉकी झारखंड के पदाधिकारियों के साथ हॉकी सिमडेगा के सुनील तिर्की, बसंत बा, कमलेश्वर मांझी, राहुल मिज़, नवीन मिंज, राजू मांझी, कल्याण केरकेट्टा, करिश्मा परवार की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।

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