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कोविड-19:जिले में 5 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले

सिमडेगा6 घंटे पहले
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उपविकास आयुक्त प्रताप चन्द्र किचिंगिया ने आज ट्रनेट जांच मशीन से सिमडेगा जिला में कुल 05 कोरोना पाॅजिटिव केस मिलने की पुष्टि की है। जिसमें बांसजोर के 02, सिमडेगा से 01 एवं ठेठईटांगर के 02 व्यक्ति शामिल है। पूर्व के इलाजरत 5 व्यक्ति स्वस्थ हो गये है। सिमडेगा जिला में अबतक कुल 1932 पाॅजिटिव केस पाये गए हैं। जिनमें से 1885 व्यक्ति स्वस्थ हो गये है। कुल मृतकों की संख्या - 05 है। फिलहाल सिमडेगा जिला में 42 पाॅजिटिव केस सक्रिय है।

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