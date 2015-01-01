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बैठक:पीएम आदर्श ग्राम योजना से 7 गांवाें का हाेगा विकास

सिमडेगा2 घंटे पहले
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प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की बैठक में भाग लेते अधिकारी।
  • कलस्टर के सभी चापाकल व मिनी सोलर वाटर सप्लाई की सूची देते हुए सोख्ता गडढ़ा का निर्माण कराने का निर्देश

रूर्बन मिशन एवं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अन्तर्गत क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा बैठक गुरुवार काे समाहरणालय में हुई। उपायुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में आयाेजित बैठक में रूर्बन मिशन याेजना की समीक्षा की गई। बैठक में कहा गया कि याेजना के अन्तर्गत कोलेबिरा प्रखण्ड के ऐडेगा एवं लचड़ागढ़ के क्रमशः टोला रामजड़ी, ऐडेगा, पोगलोया, कुल्हाटोली, कुदरबेड़ा, लचड़ागढ़ एवं कुंबाकेरा गांव काे शामिल किया गया है।

उपायुक्त ने उक्त पंचायत के पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, मुखिया से कार्यों की अद्यतन प्रतिवेदन फोटोग्राफ के साथ प्राप्त कर लें। रूर्बन मिशन की योजनाओं का अपर समाहर्ता के स्तर समीक्षा करते रहने की बात कही। डीसी ने कहा कि 2700 परिवारों को वाटर सप्लाई से लाभांवित किया जाना है। माइक्रो स्तर पर वाटर सप्लाई की चेन लाइन का प्लान तैयार कर समर्पित करें। शतप्रतिशत घरों को सैचुरेट किया जाना है।

कृषि पदाधिकारी के साथ बैठक कर लगाए गए पाॅली हाउस की स्थिति एवं उनके द्वारा कितने पाॅलीहाउस लगाया जाना है, से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की बात डीसी ने कही। जेएसएलपीएस की सखी मण्डल की महिलाओं के सहयोग से सब्जी खेती एवं मशरूम के उत्पादन को पाॅलीहाउस के माध्यम से शुरू करने का निर्देश डीसी ने दिया।

योजना के तहत अनुसूचित जाति बहुल गांवों को किया जाना है विकसित

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अन्तर्गत सिमडेगा जिला में तीन ग्रामों का चयन किया गया है। जिसमें सिमडेगा गरजा पंचायत का खरवागढ़ा, बानो जामताई पंचायत का केंवगुट एवं कोलेबिरा नवाटोली पंचायत के सरंगापानी शामिल है। योजना का उद्देश्य उन गांवों का विकास करना है जो अनुसूचित जाति बहुल गांव है। प्रत्येक घरों का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

उपायुक्त ने पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, सामाजिक सुरक्षा, आवास, ग्रामीण सड़क, विद्युतीकरण, कृषि, वित्तीय समावेशन, डिजिटलीकरण एवं जीवन यापन और कौशल विकास इन 10 मानकों के आधार पर ग्राम विकास योजना प्लान तैयार करने काे कहा।

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