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कार्रवाई:लोडेड पिस्टल के साथ एक अपराधी गिरफ्तार

सिमडेगा5 घंटे पहले
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  • वाहन जांच के दौरान भाग रहा था क्लेमेंट टोप्पो

पुलिस को वाहन जांच अभियान के दौरान मिली फिर एक सफलता मिली है। ठेठईटागंर थाना क्षेत्र से पुलिस ने वाहन जांच के दौरान लोडेड पिस्टल के साथ एक अपराधी को धर दबोचा है। पुलिस कप्तान डाॅ शम्स तब्रेज ने बताया कि ठेठईटागंर थाना क्षेत्र के सलगापोस मेन रोड के पास वाहन चेकिंग अभियान दौरान पुलिस को देखते एक व्यक्ति भागने लगा। उसको भागता देख पुलिस ने उसे खदेड़ कर पकड़ा। पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से लोडेड देसी पिस्टल बरामद हुआ। पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार व्यक्ति ने अपना नाम क्लेमेंट टोप्पो बताया।

पुलिस द्वारा हथियार के बारे में पूछने पर उसने स्वीकारा कि वह हथियार के बल पर अपना वर्चस्व कायम कर रंगदारी वसूली करना चाहता है। पुलिस ने ठेठईटागंर थाना कांड संख्या 09/21 के तहत आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपी को जेल भेजा है । पुलिस उसके आपराधिक इतिहास का पता लगा रही है। पुलिस कप्तान ने बताया कि ठेठईटागंर थाना प्रभारी कुमार इंद्रेश और उनकी टीम ने बेहतर काम किया है।उन्हें सम्मानित किया जाएगा।

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