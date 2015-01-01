पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

समीक्षा:जिले में मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में पुनः सत्यापन के लिए 63579 विद्यार्थियों की सूची प्रखंडों को भेजी गई

सिमडेगा6 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
आईटीडीए व जिला कल्याण विभाग की बैठक में अधिकारी।
  • योजनाओं से संबंधित प्रपत्र लाभुक के साथ फोटोग्राफ उपलब्ध कराने का दिया गया निर्देश

उपायुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में आईटीडीए एवं जिला कल्याण कार्यालय में संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में परियोजना निदेशक ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृति योजना के तहत पुनः सत्यापन हेतु 63579 छात्र-छात्राओं की सूची ब्लॉक को दिया गया है। जिसमें से 45378 छात्र-छात्राओं का पुनः सत्यापन सूची प्राप्त हुआ है। उपायुक्त ने सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी को छात्र-छात्राओं का आधार सीडिंग के लिए 30 नवम्बर तक कैम्प करने का निर्देश दिया।

समीक्षा बैठक में जिला को प्राप्त सूची और प्रखंड में उपलब्ध सूची से मिलान करने का दिया निर्देश

साइकिल वितरण योजना के अन्तर्गत निर्देश दिया गया कि प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी एवं प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के साथ बैठक कर जिला को प्राप्त सूची एवं प्रखण्ड में उपलब्ध सूची से मिलान किया जाय कि कितने बच्चों का नाम छूटा हुआ है। चिकित्सा सहायता राशि वितरण के संबंध में बेहतर प्रचार प्रसार कराने हेतु उपायुक्त ने सदर अस्पताल एवं प्राथमिक उप स्वस्थ्य केंद्रों में बैनर लगाने का निदेश दिया गया।

एससी एसटी अत्याचार निवारण की समीक्षा के क्रम में उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी से साप्ताहिक समीक्षा करने को कहा। थाना एवं एसटी,एससी थाना में केस लेना सुनिश्चित किया जाय। पुराना केस का डिस्पोजल हुआ अथवा नहीं इसका भी समीक्षा किया जाय एव निष्पादित किया जाय। योजना का साप्ताहिक विजिट करने एवं रिपोर्ट करने का निदेश दिया गया। सभी योजना का संबंधित लाभुक के साथ फोटोग्राफ उपलब्ध कराने को कहा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंट्रेनिंग के वक्त चोट लगी तो फाइटर पायलट नहीं बन सके, IIM से MBA के बाद जॉब कर रहे - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें