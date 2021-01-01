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कार्यक्रम:लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करें कार्यकर्ता

सिमडेगा7 घंटे पहले
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  • कांग्रेस सेवादल के कार्यक्रम में बोले विधायक

रविवार को कांग्रेस सेवा दल के तत्वधान में केरसई के बुदाधार पुल के निकट बैठक सह वनभाेज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में काेलेबिरा विधायक विक्सल काेनगाड़ी माैजूद थे। बैठक में संगठन मजबूती पर जाेर दिया गया। बैठक में काेलेबिरा विधायक ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित येाजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाने में कार्यकर्ता मदद करें।

उन्होंने कहा कि सरकार क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अगर जनता काेई समस्या लेकर उन तक पहुंचती है ताे जनता की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करें। विधायक ने कहा कि अगर काेई अधिकारी समस्या समाधान में दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं ताे इसकी जानकारी जिले के दाेनाें विधायकाें काे दें,ताकि वे अपने स्तर से समाधान का प्रयास कर सकें। काेनगाडी ने संगठन मजबूती पर जाेर देते हुए कहा कि कांग्रेस सेवा दल भी बेहतर तरीके से करें। माैके पर कांग्रेस सेवादल के महासचिव प्रदीप केसरी, प्रदेश महिला संगठक फुलजेंसिया बिलुंग, जिलाध्यक्ष अनूप केसरी, विधायक प्रतिनिधि डीडी सिंह, मोहम्मद शमी आलम,आदि थे।

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