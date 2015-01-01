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पुनर्विचार:छठ घाटों में अर्घ्य अर्पण पर पुनर्विचार करें प्रशासन : प्रसाद

सिमडेगाएक घंटा पहले
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  • उन्होंने कहा कि प्रशासन को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए

भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष सत्यनारायण प्रसाद ने कहा है कि छठव्रतियों के लिए घर में ही अर्घ्य अर्पण करना कठिन है। ऐसा करने में कई परेशानियां हैं, पारंपरिक रूप से छठ घाटों में अर्घ्य अर्पण होता रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रशासन को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। मालूम हो कि प्रशासन ने छठ के अवसर पर घाटों में सामूहिक रूप से अर्घ्य अर्पण करने पर रोक लगाते हुए व्यक्तिगत रूप से घरों में ही जलकुंड की व्यवस्था कर अर्घ्य अर्पण के लिए कहा है।

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