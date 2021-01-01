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योगदान:अग्रवाल सभा ने शोभायात्रा में शामिल लोगों के लिए की पानी की व्यवस्था

सिमडेगा5 घंटे पहले
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  • लोग यथासंभव इस अभियान में अपना योगदान दे रहे थे

श्रीराम मंदिर निर्माण को लेकर निधि समर्पण महाअभियान के तहत निकाली गई शोभायात्रा के दौरान लोगों का उत्साह देखते बन रहा था। लोग यथासंभव इस अभियान में अपना योगदान दे रहे थे। अग्रवाल सभा की ओर से स्टॉल लगाकर शोभायात्रा में शामिल लोगों के लिए शीतल पेयजल आदि की व्यवस्था की गई थी।

स्टॉल में दिनेश कुल्लूकेरिया, कैलाश अग्रवाल, कैलाश गर्ग, युवा समिति के दीपक मित्तल, विक्की बंसल, ऋषि बोंदिया, गुलाब जैन, किशन अग्रवाल, सत्यनारायण गोयल आदि ने सहयोग किया। इधर रितेश मेडिकल के नजदीक भी स्टॉल लगाकर लोगों को के बीच पेयजल और अन्य सामग्रियों का वितरण किया गया।

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